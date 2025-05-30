Müşteri hizmetlerine şikayet kaydı oluşturan yüzlerce vatandaş, uygulamanın iptal edilmesini istiyor. TÜVTÜRK ise söz konusu bedelin, ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına yönlendirildiğini belirtiyor.

TÜVTÜRK Samsun İstasyonu’na giden sürücüler, kartla ödeme yaptıklarında, "hizmet bedeli" adıyla alınan ekstra ücrete tepki gösterdi. Vatandaşlar, TÜVTÜRK Müşteri Hizmetleri’ni arayarak şikayetlerini dile getirdi.

Müşteri hizmetlerinden alınan bilgiye göre, alınan ek ücretin TÜVTÜRK’e değil, ödeme altyapısını sağlayan bilişim firmasına ait olduğu belirtildi. Yetkililer, "Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak isteyen müşterilerimizden, hizmet sağlayıcı firma tarafından yasal mevzuat uyarınca belirlenen hizmet bedeli tahsil edilmektedir. Bu durum, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde randevu alma aşamasında açıkça belirtilmektedir. TÜVTÜRK bu bedelden kazanç sağlamamakta, ödeme doğrudan ilgili firmaya yönlendirilmektedir" bilgisini verdi.

Söz konusu ücretin yasalara aykırı olduğunu savundu vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterdi. 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na dikkat çeken vatandaşlar, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek ücret talep edilemeyeceğini vurguladı.

Uygulamanın tüketici haklarına açıkça aykırı olduğunu belirten vatandaşlar, TÜVTÜRK’ün bu uygulamadan vazgeçmesi çağrısında bulundu. Yetkililer ise vatandaşların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) e-Şikayet platformuna şikayetlerini iletebileceğine işaret etti.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Madde 17 şöyle:

"Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamaz."