Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor'un yeni sezon transfer planlamasında yer almadığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, basında yer alan Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor ile ilgili transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İstanbul ekibi, yeni sezon transfer planlamasında Emre Mor'un yer almadığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Profesyonel futbolcu Emre Mor'un kulübümüze transferi konusunda görüşmeler yapıldığı ya da anlaşma sağlandığı yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncu yeni sezon transfer planlamamızda yer almadığı gibi herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir.'