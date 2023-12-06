Fatih Portakal, "Oradan bilgi aldım" ifadesiyle yeni asgari ücret tahminini duyurdu. Gazeteci, canlı yayında Türkiye ile paylaştığı bu bilgiyle sene başında asgari ücretin ne kadar olacağına dair öngörülerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücretinin belirlenmesi için 11 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 asgari ücretinde tek bir zam yapılacağını belirtirken enflasyona karşı vatandaşları koruma taahhüdünde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken asgari ücrete ilişkin yüzde 35 zam ihtimaline ve Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklamasına yanıt verdi. Erdoğan, asgari ücretle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından net bir tablo ortaya çıkacağını ve tarafların mağdur edilmeden bir sonuca varılmasının amaçlandığını ifade etti.

17 Bine Yakın Olacak!

Kulislerde konuşulan ve Kasım ayı enflasyon verileriyle desteklenen yüzde 35 zam ihtimali, Temmuz ayındaki son zamdan bu yana geçen 5 ayda enflasyon farkının yüzde 35,24 olarak kaydedilmesiyle güç kazandı. Fatih Portakal, emekli maaşlarına ilişkin yaptığı açıklamada yüzde 38 artış ve yüzde 10 refah payıyla ilgili tahminlerde bulunarak seçim öncesi refah payının yüzde 15-20 arasında olabileceğini belirtti ve 15-20 gün önce asgari ücretin 16.500 ile 16.900 aralığında olacağını öngördü.