Lohusa filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikayesiyle vizyon tarihini bekliyor. Komedi türünde olan Lohusa filminin konusun ne olduğundan oyuncu kadrosuna kadar araştırılıyor. Peki Lohusa filmi ne zaman vziyona girecek? İşte tüm detaylar...

LOHUSA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay

Onur Gürçay

Hazal Türesan

Esra Ruşan

Elif Nur Kerkük

Cİhan Albayrak

Alper Baytekin

LOHUSA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adından da anlaşılacağı üzere film, hamile bir kadının hikayesini anlatıyor. Sakin bir hamile ile panik bir eş arasında yaşananlar izleyenleri kahkahaya boğacak.

LOHUSA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Lohusa filmi 2024'ün 9 Ocak gününde halk ile buluşacak.