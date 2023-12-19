Türk-İş'in ikinci toplantı sonrasında herhangi bir rakam üzerinde anlaşma olmadığını belirtmesine tepki gösteren Portakal, toplantılarda rakamın hiç gündeme gelmemesi durumunda buluşmanın anlamını sorguladı. Portakal, işveren ve işçi temsilcilerinin formaliteyi yerine getirdiğini, ancak asıl kararı iktidarın vereceğini vurguladı. Kendi tahminini paylaşan Portakal, yeni asgari ücretin 16.500/16.900 TL aralığında olacağını belirtti.

Beklenen Rakam Gerçekleşecek mi?

Yaklaşan yeni yıl öncesinde 7 milyondan fazla insanı ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. 11 Aralık'ta başlayan bu süreç, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarıyla gündemde. Portakal'ın öngörüsüne göre Türk-İş yetkilisinin açıklamasıyla ortaya çıkan belirsizlik, asgari ücretin iktidar tarafından belirleneceği düşüncesini güçlendirdi. Portakal, bu yılki asgari ücreti iktidardan önce açıkladığı için memnuniyetini dile getirdi. Bu süreç, milyonlarca çalışanın maddi durumunu etkileyen önemli bir kararın beklenmekte olduğunu gösteriyor.