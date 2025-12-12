Olay gece saatlerinde Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, 52 yıllık 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin zemini hasar gördü. Parkelerin kaldırılmasıyla çukur oluştuğu görülürken, binanın temelinin de kısmen çöktüğü öne sürüldü. Bodrum katta ortaya çıkan pas tutan demirlerin elle kırılması dikkat çekti. Giriş katta oturan Havva Öztekin, dairesinin hasar gördüğünü fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.

Dairesinin temelinin çöktüğünü iddia eden Havva Öztekin, "Ben yedi yaşından beri buradayım. 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum" dedi.

Bir başka bina sakini Osman Alkan ise, "Normalde parkeleri iki senede düzenli olarak değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tabla betonu aşağı çöktü. Altında da yaklaşık 40-50 santim ve uzunlamasına tablanın çöktüğü görülüyor. Yerde toprak var. Topraklar kolonun üzerinde mi eğer kolonun üzerinde ise toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak" şeklinde konuştu.