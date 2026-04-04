İstanbul Fatih'te 3'üncü derece arkeolojik sit alanında define arayan 3 şüphelinin kazı yaptığı ev görüntülendi. İzinsiz kazı yapılan binada 5,5 metre derinliğinde çukur tespit edildi. Mahalledeki bir kafede çalışan kadın, evin sahibinin kazı yapıldığından bilgisinin olduğunu iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Fatih'te 3'üncü derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirlemişti. Söz konusu binaya polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalanmıştı. Yapılan incelemelerde bina içerisinde yaklaşık 5,5 metre kazı alanı tespit edilerek, kazı çalışmaları esnasından kullanılan aletlere el konulmuştu. Cerrahpaşa Mahallesi'nde bulunan 3'üncü derece arkeolojik sit alanında bulunan 2 katlı ahşap bina içerisindeki define baskınında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, polis ekiplerinin 'Ne yapıyorsun?' sorusuna 'Kuyu taşmıştı' cevabını vermişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

'Her şeyi o yapıyor'

Mahalledeki bir kafede çalışan Nimet Ablak, ev sahibinin kazı yapıldığından bilgisinin olduğunu iddia ederek, 'Gelip, kapıyı açıyorlar. Çalışma yaparken kilidi kapının üstüne koyuyorlar. İçeriyi de kazıyorlar, sonra kilit açılıyor, onlar dışarı çıkıyor. Sabah gelip içeriye giriyorlar, orayı kapatıyorlar, sonra tekrar geliyorlar. Polis ekipleri, kazı yapan 3 kişi yakaladı. Birisi gelip kilidi açıyor, diğer adamları alıyor, sonra kilidi kapatıyor. Her şeyi o yapıyor. Ben kilidimi neden oraya koymuyorum. Niye bende yok' diye konuştu.