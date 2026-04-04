Ligde geride kalan 27 hafta sonunda 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İnegöl Kafkasspor, topladığı 53 puanla en yakın takipçisi Çorlu1947 ekibinin 1 puan üzerinde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Beykoz İshaklıspor’u 1-0 yenerek şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu ispatlayan ekip, Galata deplasmanından da 3 puan alarak son 2 haftaya büyük bir avantajla girmeye çalışacak.

İnegöl Kafkasspor Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal, Galata SK maçında da takımın başında olmayacak. Ancak cezası bu hafta bitecek olan deneyimli hoca, ligin son 2 maçında takımını sahadan yönetecek.

GALATA SK NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan İstanbul ekibi, topladığı 36 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Düşme korkusu olmayan ve Play Off’a kalma şansı bulunmayan ekip, grubun en rahat ekiplerinden biri olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Bursa ekibi Kestel Çilekspor’u 2-1 yenerek ateşe atan ekip, inişli çıkışlı performansı ile dikkat çekiyor.

Sahaya 23.4 yaş ortalamasıyla çıkan ekip, grubun en genç takımlarından birine sahip. Orta sahasında görev yapan 20 yaşında ki Berkay Kençtemur, attığı 7 golle takımının en etkili ismi olmayı başardı. Takımda kanat forvet hattında ise bir dönem İnegöl Kafkasspor forması giyen Yıldıray Koçal forma giyiyor.

GALATA SK-İNEGÖL KAFKASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig 1. Grup 28. Hafta mücadelesinde Galata SK-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig maçı 5 Nisan Pazar günü saat 16.00’da, İBB Beyoğlu stadında oynanacak.