Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte emeklilik planı yapan milyonlarca kişi için süreç kritik bir aşamaya girdi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle başvurusunu yeni yıla bırakmayı düşünenlere dikkat çeken bir uyarıda bulunarak, “Başvuruyu ertelemek, maaşın ömür boyu yüzde 10’a kadar daha düşük bağlanmasına neden olabilir” dedi.

EYT düzenlemesi sonrası son iki yılda yaklaşık 4 milyon kişi emekli olurken, hâlâ çok sayıda vatandaş çeşitli sebeplerle başvurusunu ileri bir tarihe erteliyor.

Aralık son şans olabilir

Yüksek enflasyonun devam etmesi ve SGK’nın güncelleme katsayılarındaki değişiklikler nedeniyle emeklilik başvuru dönemi maaşlar üzerinde belirleyici rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl başvurusunu geciktiren pek çok kişi, maaşlarında yüzde 35’e varan düşüşlerle karşılaşmıştı.

Bu yıl da aynı riskin sürdüğünü belirten Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda benzer kayıpların yeniden yaşanabileceğini vurgulayarak uyarılarını sıraladı.

“Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arasında olacak gibi duruyor. 2024’te başvurmayanların kaybı ise %31 olmuştu. Başvuru tarihi emekli maaşınızın kaderini belirler” dedi.

Uzman isme göre bu yıl içinde başvuru yapmayanlar, ilerleyen yıllarda maaş farkını ancak 5-10 yılda telafi edebilecek.

Erdursun, özellikle “Emekliliğimi hak ediyorum ama emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmama izin verilmiyor” diyenleri de uyararak şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumdaki kişiler emeklilik tarihini çok doğru seçmeli. Yanlış zamanda yapılan başvuru uzun yıllara yayılan kayıplara neden olabilir” dedi.

Emeklilikte başvuru tarihinin belirlenmesi, bağlanacak maaşın seviyesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, olası kayıpların önüne geçmek için vatandaşların yıl sonunu beklemeden işlemlerini tamamlamasını tavsiye ediyor.

Önümüzdeki bir aylık dönem, emekli olmak isteyenlerin ileride alacakları geliri koruyabilmesi açısından kritik görülüyor. Başvurunun gecikmesi, emeklilik boyunca her ay daha düşük ödeme alınmasına yol açabilir.