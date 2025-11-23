Demircan’ın öğüttüğü kahvelerin lezzeti ilçe sınırlarını aştı.

İnegöl'e bağlı Şehitler Mahallesinde yaşayan Hüseyin Demircan, Türk kahvesini dededen kalma dükkanında 2 asırlık el değirmeniyle öğüterek yapıyor. Ayrıca, köy dillere destan kahve lezzetine ev sahipliği yapıyor.

İnegöl'de köklü tarihe sahip olan Şehitler Mahallesi 750 yıllık bir geçmişe sahip. Son zamanlarda, mahalle de eşsiz kahvesiyle birlikte farklı şehirlerden gelen misafirleri ağırlamaya başlamasıyla tanınmışlığı da arttı.



KAHVE İNEGÖL SINIRLARINI AŞTI

Şehitler Mahallesi hafta sonları yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Ayrıca Hüseyin Demircan'ın kahvesi İnegöl sınırlarını aştı.