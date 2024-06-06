Fatih’te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi. Bu sırada taksiden inen bir şahıs, Durmaz’ın aracına doğru defalarca ateş etti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz’ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.