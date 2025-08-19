Kaza saat 11.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi. Özsaraç sokakta seyreden sürücü Şahin A.(37) yönetimindeki 16 BFY 906 plakalı motosiklet, Örnek Sokaktan çıkan sürücü Esra A.(34) yönetimindeki 16 BNM 242 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk