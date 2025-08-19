İsviçre hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı verdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Hükümet, Putin’in Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile barış görüşmeleri yapmak üzere ülkeye gelmesi durumunda, kendisine dokunulmazlık tanınacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Bern’de düzenlenen basın toplantısında, "Uluslararası tutuklama emri altındaki bir kişiye dokunulmazlık verilmesine ilişkin kuralları belirledik. Eğer bu kişi özel işleri için değil, bir barış konferansına geliyorsa dokunulmazlık geçerli olacak" dedi.

İşviçre'den Tarafsızlık Vurgusu

Cassis, ülkesinin tarafsızlık ilkesine dikkat çekerek, "Toplantıya ev sahipliği yapmaya tamamen hazırız" ifadelerini kullandı. İsviçre’nin askeri açıdan tarafsızlığına ve bu alandaki uzun yıllara dayanan uzmanlığına işaret eden Cassis, "Ancak Rusya, İsviçre’nin Avrupa Birliği yaptırımlarına katılmasından sonra tarafsızlığımız konusunda şüphe duymaya başladı" diye konuştu.

Lavron İle Temas

Cassis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı temaslarda İsviçre’nin barış görüşmelerine ev sahipliği yapma isteğini sürekli dile getirdiğini aktardı. Ancak Moskova’nın, İsviçre’nin AB yaptırımlarına katılması nedeniyle bu konuda mesafeli davrandığını da vurguladı.