Gündemde yer alan yeni düzenlemelerle, çalışma hayatında yer alan annelerin emeklilik süreçleri ve çalışma koşulları önemli şekilde iyileştirilecek. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında kadınlara yeni destekler sağlanacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte annelere erken emeklilik formülü gündeme gelecek.

Düzenlemelerin arasında kadınların çocuk sayısına göre emeklilik şartlarında iyileştirme yapılması da bulunuyor. Kadınların prim gün sayısı ve çocuk sayısına göre prim eklenme veya yaş şartı indirimi gibi kolaylıklar getirilecek. Yani anne olan kadınların emeklilik yaşı düşürülecek ve çocuk sayısına göre emeklilik süresi artacak.

Bunun yanı sıra, annelerin iş ve aile hayatına daha uyumlu olmalarını sağlamak için uzaktan çalışma modelleri ve esnek çalışma saatleri gibi yenilikler de düşünülüyor. Ayrıca, bakıcı desteği gibi desteklerin de sağlanması planlanıyor. Bu düzenlemeler, annelerin iş hayatına katılımını kolaylaştırırken aynı zamanda erken emekliliğin de önünü açacak.

AK Parti'nin 14 Mayıs seçimleri öncesi yayınladığı beyannamede de kadın istihdamını teşvik edecek düzenlemelerin hayata geçirileceği belirtilmişti. Bu çerçevede, kadınların daha az prim ödeyerek erken emekli olmaları ve esnek çalışma olanaklarının artırılması hedefleniyor.

Bu düzenlemeler, milyonlarca kadını ilgilendiriyor ve kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyerek aile ve iş hayatı arasında daha iyi bir denge kurmalarına yardımcı olacak. Torba yasada yer alacak olan düzenlemelerin Ekim ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.