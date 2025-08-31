Maçtan dakikalar
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında arka direkte Nene’nin yaptığı dokunuşla Pereira’ya çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
19. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Talisca’nın çizgi üzerindeki şutunu kaleci Gökhan Akkan, kornere çeldi.
31. dakikada sol kanattan Nene’nin sonrası penaltı noktasına doğru pasında En-Nesyri’nin şutunda top yandan dışarı çıktı.
35. dakikada Archie Brown’ın sol kanattan ortasında kale önünde En-Nesyri’nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
40. dakikada ceza sahası içerisinde Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez'in şutunda direk dibinde En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3
43. dakikada gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen İrfan Can Kahveci’nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Archie Brown’ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı şut sonrası top direğin dibinden auta çıktı.
57. dakikada ceza sahası içerisine gönderilen pas sonrası topla buluşan Oğulcan Ülgün’ün şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
64. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Goutas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek (Niang dk.70), Zuzek (Sinan Osmanoğlu dk. 88), Kyabou (Abdurrahim Dursun dk. 57), Traore, Göktan Gürpüz (Samed Onur dk.88), Metehan Mimaroğlu (Oğulcan Ülgün dk. 46), Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın (Mert Müldür dk. 68), Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown (Oosterwolde dk. 57), Edson Alvarez, Fred (İsmail Yüksek dk. 57), Dorgeles Nene, Talisca (Szymanski dk. 68), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 81), En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Cenk Tosun, Amrabat
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle
Goller: Goutas (dk. 64) (Gençlerbirliği), Pedro Pereira (dk. 14 k.k.), En-Nesyri (dk. 35 ve 40) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Zuzek (Gençlerbirliği)