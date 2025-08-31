Dik yamaçlı ormanlık bölgede gezi yapan Cabir, kayalık alanda bir mağara buldu. Mağara içerisinde inceleme yapan gezgin, yerde kemik kalıntılarına rastladı. Bulduğu kemikleri görüntüleyerek kayıt altına alan Cabir, keşfini sosyal medya hesabından paylaştı.

Keşfin ardından bölge halkı mağaranın araştırılması gerektiğini ifade ederken, kemiklerin insana mı yoksa hayvana mı ait olduğunun uzmanlar tarafından tespit edilmesi bekleniyor.

Ömer Cabir, doğa yürüyüşlerinde sık sık ilginç görüntülere şahit olduğunu belirterek, bu mağaranın da araştırılması gereken bir yer olduğunu söyledi.