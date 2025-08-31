Olay saat 15.00 sıralarında Akhisar mahallesi 7. Çıkmaz sokakta yapımı devam eden 3 katlı apartmanın inşaatında meydana geldi. İşçi Orhan Y.(31), aparmanın içinde çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ