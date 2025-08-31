Kaza saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T.(18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.(43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık B.(29) ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç