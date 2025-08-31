Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Soğcakpınar köyünde daha önce aralarında tarla sınırı nedeniyle husumet bulunan iki vatandaş arasında bugün tekrar çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Osmaneli ilçesine bağlı Soğçakpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde tarlada çalışan Engin Güngör ile E.S. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre, E.S tartışma sırasında Engin Güngör’ün kafasına sert bir cisimle vurdu. Ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybetti. Emre Güngör’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.