Trendyol Süper Lig’de oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesinde ilk kez deplasmanda gol yedi.

Chamberlain 4. golünü kaydetti Chamberlain 4. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılırken, goller Dzeko, Tadic ve Szymanski’den geldi. Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan ve deplasman maçlarında kalesini gole kapatan Fenerbahçe’nin bu serisi derbide sona erdi. Bu sezon ilk 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, kalesinde gol görmedi. Derbinin 24. dakikasında Alex Oxlade-Chamberlain penaltıdan kaydettiği golle takımına eşitliği sağlarken, Fenerbahçe’nin de deplasmanda filelerine giden ilk gole imza atmış oldu.