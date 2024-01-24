Başakşehir’i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 11 deplasman maçında 31 puan topladı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi’nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir’i mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 31 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

Süper Lig’de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57’ye yükseltirken, Başakşehir 27 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligin 23. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.