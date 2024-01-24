İçişleri Bakanlığı, Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'i görevinden uzaklaştırmıştı. Daha sonra Sevinç hakkında ahlak dışı suçtan yargılandığı davada, Vize Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı alındı. Sevinç, Mahkeme kararının ardından tutuklandı.

Sanık Ender Sevinç, Vize Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılmadı. Müştekiler B.Ç, M.I, M.K, D.S. ve sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme, duruşma savcısının mütalaasının ardından müştekilerin önceki beyanlarının geçerli olduğunu belirtti. Sanık avukatının savunmasının ardından verilen ara sonrasında mahkeme heyeti, Ender Sevinç'e Ahlak dışı suçtan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme kararının aldığı karardan sonra Ender Sevinç tutuklandı. 2021 yılında 4 müşteki, CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç aleyhine Ahlak dışı iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu. 2022 yılında kabul edilen iddianamede, Sevinç hakkında Ahlak dışı suçtan 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

2023 yılında Ender Sevinç, "rüşvet almak" suçundan aldığı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla gündeme gelmişti. Cinsel saldırı suçlamasıyla birlikte Sevinç'in hapis cezası daha da artmış oldu.