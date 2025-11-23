Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi’nin ceza sahasına pasında Ali Sowe’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
24. dakikada Nene’nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran'ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred’in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.
54. dakikada Fred’in vuruşunda kaleci Fofana’ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi. 2-1
58. dakikada Nene’nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2
59. dakikada Sowe’un rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda Levent’in ters vuruşunda top direkten döndü.
63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu’na yaptığı faul sonrası ikinci sıradan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
65. dakikada sol kanattan Kerem’in pasında John Duran’ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio’nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2
78. dakikada Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri’ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2
89. dakikada Asensio’nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown’un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2
Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Mithat Pala dk. 75), Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 83), Buljubasic (Olawoyin dk. 62), Rak-Sakyi (Zeqiri dk.75), Qazim Laçi, Emrecan Bulut (Jurecka dk. 75), Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Sagnan, Augusto
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Brown dk. 56), Skriniar, Oosterwolde (Becao dk. 88), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred (Talisca dk. 56), Nene (Oğuz Aydın dk. 84), Asensio, Kerem Aktrükoğlu, Jhon Duran (En-Nesyri dk. 75)
Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor), Asensio (dk. 55 ve 65), Talisca (dk. 58), En-Nesyri (dk. 78), Brown (dk. 89) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Laçi (dk. 63) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Samet Akaydin, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)