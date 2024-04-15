Sultanlar Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, evinde karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit’i 25-18, 25-19 ve 25-22’lik setlerle 3-0 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, Mehmet Gül
Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda Erdem, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Gizem (L), Ada Germen, Meliha Diken,
Eczacıbaşı Dynavit: Naz Aydemir, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Alexa Gray, Stevanovic, Simge Aköz (L), Yaprak Erkek, Elif Şahin, Irina Voronkova, Jack-Kisal
Setler: 25-18, 25-19 ve 25-22
Süre: 84 dakika (24, 29, 31)
Kaynak: iha