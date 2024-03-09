Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında yarın konuk edeceği Pendikspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda Pendikspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 28 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 73 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 26 puanla 19. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta sahadan 3 puanla ayrılan Kanarya, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

Ligde 2. randevu

Süper Lig’de ilk sezonunu yaşayan Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ikinci kez rakip olacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası’nda iki kez karşılaşırken, tarafların bu süreçte birer galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Pendik’te oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0’lık skorla kazandı.

17 maçlık yenilmezlik serisi

Ligde son olarak Hatayspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, oynadığı son 17 maçta ise yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor’u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao’nun yanı sıra sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek de müsabakada forma giyemeyecek.

5 futbolcu kart sınırında

Fenerbahçe’de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe’nin iç saha karnesi

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 14 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 10 müsabakada galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İsmail Kartal’ın öğrencileri, iç sahada ayrıca rakip filelere 40 gol gönderdi. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde de sahasındaki 6 maçta 6 galibiyet elde etti.

Pendik 4 maçtır puan alamıyor

Geçtiğimiz hafta teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez’i getiren Pendikspor, yeni hocasıyla da ilk maçını kaybederken ligde üst üste 4 maçtır puan alamıyor. Bu sezon dış sahada 14 maçta 11 puan toplayan İstanbul ekibi, deplasmanda son galibiyetini 4 Kasım 2023’te İstanbulspor’a (4-2) karşı aldı.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.