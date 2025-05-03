Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa ulaşmada az bir yollarının kaldığını belirterek, "Buna emin adımlarla devam etmek istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Sivasspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mayıs ayı geldi. Galatasaray takımının, seyircisinin heyecanı 2 kat daha fazla arttı. Bugün de bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün statta olan herkese teşekkür ederim. Çok yoğun bir ilgi vardı. Derbi maçının bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu iyiydi. Rakibimizi önemsedik. Galatasaray’ın oyununu ilk yarıda gösterdik. Maçın sonuna kadar oyunu yönettik. Maçın sonunda topla oynamamız yüzde 72’lere çıktı. Bunun yanında iştahımızı hiç bırakmadık, oyunu önde oynadık. Rakibimize şans vermedik. Önemli şanslar yakaladık. Önemli ve değerli bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı. Buna da emin adımlarla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz"

Şampiyonluk yolunda maç maç baktıklarını söyleyen Buruk, "Rakibimize bakmadan kendi maçımıza odaklanıp, 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Çok zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra içeride Kayseri ve Göztepe deplasmanı var. Hedefimiz kazanarak buradan ayrılmak ve şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın oynayacağı maçta puan kaybı yapması halinde önem kazanacak. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. İnşallah kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Bir yandan gözümüz yarın maçta olacak. Önemli olan işimizi doğru yapmamız" şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in oyundan çıkmasının sorulması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "3. gole de yakındı. Kariyer rekorunu kırdı. Kenarda daha hassas düşünüyoruz. Sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için Davinson, Victor ve Lemina’yı çıkarttık. Bir de ilk değişikliğimizi ilk yarıda yaptığımız için 2 kere oyunu durdurma şansımız vardı. O yüzden ikinci değişiklik 3 oyuncu değiştirmeyi düşündüm. Gollerini bir sonraki maça saklamasını ve atmasını diliyorum" diye cevap verdi.

"Çok formdayız, bu çok net bir şekilde gözüküyor"

Çok formda olduklarını ifade eden Okan Buruk, "Çok formdayız, bu çok net bir şekilde gözüküyor. Tam kadroyuz. Birçok oyuncumuzu oynatamıyorum. Bütün oyuncularımı kullanmak istiyorum. Hepsi çok istekli Oyun olarak daha güçlüyüz. Galatasaray takımının şampiyonluğu ne kadar istediğini görüyorsunuz. Mayıs ayı faktörü de var. Kalan 4 maçta da bunu devam ettireceğiz ve şampiyonluğu da en kısa zamanda yakalamaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.