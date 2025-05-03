Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, "2 milyon 200 bin çocuk arasından Türkiye’nin en hızlısı belli oldu" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ve Bro’event iş birliğiyle düzenlenen, "Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı" atletizm yarışlarında büyük final İstanbul’da yapıldı. Kızlar ve erkeklerde 5’er yaş grubunda yapılan ve 81 ildeki okullarda gerçekleşen seçmeler sonucu düzenlenen organizasyonun finali, İstanbul’da ENKA Sadi Gülçelik Atletizm Sahası’nda gerçekleşti.

Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara, Samsun ve İstanbul’da düzenlenen bölge finallerinde dereceye giren genç sporcular, büyük final için ter döktü. 2011 ve 2012 doğumlular 80 metrede, 2013, 2014 ve 2015 doğumlular 60 metrede yarıştı.

"Dünya standartlarında dereceler gördük"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 2 milyon 200 bin çocuk arasından seçme yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Finallerde çok iyi dereceler çıktı. Dünya standartlarında dereceler gördük. Çocuklarımızı hazırladığımız bir proje içine dahil edeceğiz. Avrupa Atletizm Birliği ve Dünya Atletizm Birliği de projemizi kabul etti. Çocukların genetik taramalarını da yapabilirsek hangi branşlarda başarılı olabileceklerini tespit edeceğiz. En hızlı çocuğu arıyoruz. Çocukların vücutları geliştikçe daha iyi başarılı olacaklar. Bu başarılar bazı branşlara bölünecek. Örneğin atmalar branşına geçebilirler. Atıcılarda da hızlı olmak önemli. 10 yıl sonra araştırmalarımızla bu çocukların ne olabileceğini tespit edeceğiz."

"Grubun birincilerini yurt dışında U20 Avrupa Şampiyonası’nı izlemeye götüreceğiz"

Birinci olan çocukları 7-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Finlandiya Tampere’de düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nı izlemeye götüreceklerini vurgulayan Karadağ, "Etkinlik alanı çocuklar için panayır yeri oldu. Kız erkek 5’er yaş grubun birincilerini yurt dışında U20 Avrupa Şampiyonası’nı izlemeye götüreceğiz. Antrenörlerini de götüreceğiz. Bu çok büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Decathlon’a da katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Decathlon Türkiye’nin En Hızlısı yarışlarında birinci olan sporcular şöyle:

Kızlar: 2015 doğumlular: Güneş Pürmüs (İzmir), 2014 doğumlular: Devin Yade Çınar (Antalya), 2013 doğumlular: Sinay Açıkgöz (Sakarya), 2012 doğumlular: Ada Öztürk (Tekirdağ), 2011 doğumlular: İrem Karacadağlı (Antalya)

Erkekler: 2015 doğumlular: Eymen Kuytan (İstanbul), 2014 doğumlular: Mehmet Akif Çal (Kocaeli), 2013 doğumlular: Batuhan Toktaş (Samsun), 2012 doğumlular: Esat Ali (İzmir), 2011 doğumlular: Hasan Hüseyin Çeşim (İzmir)