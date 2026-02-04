Balıkesir’in Havran ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okullara yönelik Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları eğitimleri başlatıldı. Programın ilk ayağı Havran İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında Havran İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan okulu ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, organik tarımın temel ilkeleri, sağlıklı ve güvenilir gıda üretimi, çevreye duyarlı tarım yöntemleri, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarımın önemi öğrencilere anlatıldı.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan planlama doğrultusunda bu eğitimlerin dönem sonuna kadar ilçedeki farklı okullarda da uygulanmasının hedeflendiğini belirtti. Aydemir, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlayan bu çalışmada emeği geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve görevli personele teşekkür etti.