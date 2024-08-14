Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına kulübün voleybol şubesinin sağlık ve isim sponsoru Medicana ile başladı. Fenerbahçeli voleybolcular, önceki gün Medicana Sağlık Grubu’nun yeni açılan hastanesi Medicana Zincirlikuyu’da sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi’nde bir araya gelen Fenerbahçeli voleybolcular; yeni sezon öncesi göz, ortopedi, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve dahiliye muayenelerinden geçti. Muayenelerin ardından voleybolculara radyoloji, EKG-EKO-EFOR, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tetkikleri yapıldı.

Voleybolcular Medicana hekimlerine emanet

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı oyuncuları Yiğit Gülmezoğlu, Fabian Drzyzga, Kaan Gürbüz, Caner Dengin, Burak Güngör, Caner Pekşen, Meisam Salehi, Denis Oleg Karyagin, Yasin Aydın, Hakkı Çapkınoğlu, Samet Baltacı, Osman Çağatay Durmaz, Medicana Zincirlikuyu’da sağlık kontrolünden geçerek yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Medicanalı oyuncuların kontrolleri; Medicana Zincirlikuyu Hastanesi hekimleri Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mustafa Can, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Gür, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, Op. Dr. Tamer Haliloğlu, İç Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Edvin Murrja ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Pelin Uysal tarafından gerçekleştirildi.