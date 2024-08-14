İsviçre’den Kritik Uyarı

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı Maden Suyu'nda yüksek miktarda bor tespit ettiğini açıkladı. Bu nedenle, ürünün satışının yasaklandığı ve tüketilmemesi gerektiği belirtildi. Raporda, borun insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve hamile kadınlarda çocuk gelişimini engelleyebileceği ifade edildi.

Beypazarı'nın Açıklaması

Beypazarı Doğal Kaynak Suyu İşletmeleri, bu raporun ardından detaylı bir açıklama yaptı. Şirket, Beypazarı maden suyunda sağlık açısından zararlı seviyede bor bulunmadığını ve medyada çıkan haberlerin yanıltıcı olduğunu belirtti. Ayrıca, İsviçre'den gelen uyarılara karşı hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

Geri Çağırma İşlemi

İsviçre yetkilileri, yüksek bor miktarı nedeniyle Beypazarı Maden Suyu'nun piyasadan toplatılmasını ve geri çağırılmasını önerdi. BAK-SAN GmbH, ürünün derhal satıştan çekildiğini ve geri çağırma sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Sonuç ve Önlemler

Beypazarı Doğal Kaynak Suyu İşletmeleri, bu iddiaların yanlışlığını kanıtlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek için çaba gösteriyor. Şirket, sağlıklı ve güvenli ürün sunma konusundaki taahhütlerini vurgulayarak, endişe verici raporlara karşı açıklamalarına devam ediyor.