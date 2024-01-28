Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

Maçtan Dakikalar

12. dakikada Morutan’ın pasında topla buluşan Cephas, kaleci Livakovic’in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada beyaz noktanın başına geçen Tolga Ciğerci’nin vuruşunda top, kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu. 0-1

20. dakikada Mert Müldür’ün pasında topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak kale direği dibinden filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada Szymanski’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda top, üstten auta gitti.

32. dakikada Cengiz’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonu takip eden Dzeko, topu tekrar kontrol etti ve içeri çevirdi. Penaltı noktasına yakın bir noktadan Cengiz’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada Morutan’ın ceza sahası dışından kaleyi tam cepheden gören noktadan şutunda meşin yuvarlak, kaleci Livakovic’in müdahalesi sonrası üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada Tadic’in ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını son anda engelledi.

46'Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

50'Bu dakikalarda maç orta alana top kapma mücadelesiyle geçiyor.

55'Sol kanatta Tadic'in pasında ceza sahasına giren Szymanski topu içeri çevirmek istedi fakat top kaleci Bahadır'da kaldı.

65'Mert'in ceza sahası sağıdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

70'Tadic sol kanattan ceza sahasına ortaladı. İsmail'in önüne alamadığı topu savunma uzaklaştırdı.

85'Pedrinho sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma karşıladı.

90'Karşılaşmanın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.



Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Szymanski, Tadic, Dzeko

Yedekler: Furkan Akyüz, Mert Hakan Yandaş, King, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bonucci, Batshuayi, Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Chatzigiovanis, Bajic, Astanakulov, Macheda, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Cengiz Ünder (dk. 20 ve 32) (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (dk. 13 pen.) (MKE Ankaragücü)