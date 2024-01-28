Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada İsmail Yüksek’in sol taraftan içeriye yerden çevirdiği topta Dzeko’nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

70. dakikada Dzeko’nun ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+2. dakikada Emre Mor’un kendi yarı alanında aldığı topla ilerleyip ceza sahasına kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Bahadır, meşin yuvarlağa izin vermedi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Emre’nin yine vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çıkardı.

Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Narinç

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Crespo dk. 81), Cengiz Ünder (Emre Mor dk. 81), Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 90+3), Tadic, Dzeko (Batshuayi dk. 71)

Yedekler: Furkan Akyüz, King, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bonucci, Bartuğ Elmaz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek (Mert Çetin dk. 74), Kaan Güneren (Macheda dk. 87), Tolga Ciğerci, Pedrinho, Morutan (Chatzigiovanis dk. 61), Cephas (Atakan Çankaya dk. 86), Sowe (Bajic dk. 73)

Yedekler: Gikiewicz, Doğukan Kaya, Cem Türkmen, Astanakulov, Hayrullah Bilazer

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Cengiz Ünder (dk. 20 ve 32) (Fenerbahçe), Tolga Ciğerci (dk. 13 pen.) (MKE Ankaragücü)