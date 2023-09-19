Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği’nce Trendyol Süper Lig’in 5. haftası sonrası aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da bulunduğu 5 Süper Lig ekibi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Kayserispor’un Gaziantep FK ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

Gaziantep FK da, aynı müsabakadaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ ve ’saha olayları’ nedeniyle sevkine karar verildi.

Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle; Fenerbahçe’nin de Antalyaspor maçındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği açıklandı.

Ayrıca Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki ’saha olayları’ ve ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle disipline gönderildi.