Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından açıklanan karara göre, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle İnegölspor’a 55 bin TL para cezası uygulanırken, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı da yine 55 bin TL para cezası kesildi.

Ayrıca aynı müsabakada taraftarların çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunması nedeniyle kulüp, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53/2. maddesi gereği ihtar cezası ile cezalandırıldı.

Böylece İnegölspor, toplamda 110 bin TL para cezası ile birlikte ihtar cezası almış oldu.

Kaynak: BÜLTEN