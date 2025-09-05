Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Alican Yavaş, şunları söyledi:

“Adana 01 Futbol Kulübü’nden forvet Ozan Can Dursun ile 1 yıllık anlaşma sağladık. Ozan kardeşimiz çıkış arayan bir oyuncu inşallah takımımıza fayda sağlayacak. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum.”

Ozan Can Dursun ise, “İnegölspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. İnşallah atacağım goller ile takımıma katkı sağlayacağım. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerlerde olacağız. Anlaşmanı hem şahsıma hem de İnegölspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.