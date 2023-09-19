Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Çiftçi, ilk 5 içinde yer alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası’nda 97 kiloda mücadele eden İbrahim Çiftçi, bronz mücadelesi öncesi Abdulrashid Sadulaev’in çekilmesi dolayısıyla ilk 5 içinde yer almayı garantileyerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota kazandı. Daha sonra bronz madalya mücadelesine çıkan İbrahim, Gürcü rakibi Givi Matcharashvili’ye 6-2 mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

Milli güreşçi, Taha Akgül’ün ardından Paris 2024 kotasını kazanan ikinci sporcu oldu.