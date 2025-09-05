Avrupa Birliği, reklam teknolojisi alanında piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a 2,95 milyar euroluk rekor bir ceza uyguladı. ABD Başkanı Trump’ın uyarılarına rağmen Brüksel karardan geri adım atmadı. Bu gelişmenin ardından Trump, Google ve Apple’a kesilen cezaların iptal edilmemesi durumunda, Avrupa Birliği’ne karşı yeni gümrük vergileri getireceğini açıkladı.

Trump’tan Gelen Uyarıya Rağmen Karar Çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Brüksel’e çağrıda bulunarak Avrupalı yetkililerden ABD’li teknoloji devlerine karşı tarafsız olmalarını istemişti. Ancak AB, bu uyarılara rağmen geri adım atmadı ve Google’a yönelik yaptırımı uygulamaya koydu.

Trump'tan AB'ye Tehdit

Trump, ceza kararı sonrası ise, ABD'li teknoloji şirketleri Google ve Apple'a verilen cezalar geri alınmazsa AB'yi gümrük vergileriyle tehdit etti.

Google Karara İtiraz Edecek

Google, verilen cezaya sert tepki gösterdi. Şirketin Küresel Düzenleyici İşler Başkanı Lee-Anne Mulholland, kararı “haksız” olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu karar, binlerce Avrupalı işletmenin dijital reklam gelirlerini tehlikeye atarak onlara zarar verecek zorunlu değişiklikler getiriyor.”

Daha önce de birçok kez Avrupa Birliği tarafından rekabet ihlalleri nedeniyle milyarlarca euro cezaya çarptırılan Google, bu kararı temyize götüreceğini açıkladı.