Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor

Maçtan Dakikalar

7. dakikada sol taraftan Tadic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

12. dakikada Carlos Eduardo’nun savunma arkasına attığı pasta Oğuz Aydın, sağ çaprazdan penaltı noktasına pasını Sisto’ya çevirdi. Sisto’nun yaptığı vuruşta Livakovic’ten dönen topu Augusto ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada Cengiz Ünder, sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu yerden penaltı noktasına gönderdi. Tadic’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

24. dakikada sol taraftan Tadic’in ortasında Alanyaspor savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayında Krunic’in önünde kaldı. Krunic’in ceza sahası içi sağ çaprazına attığı pasa Cengiz Ünder vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

45 İkinci yarı başladı

47. dakikada sol taraftan İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sağ çaprazında Augusto’nun Djiku’yu yere düşürdüğü gerekçesiyle hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltıda topun başına geçen Tadic’in sol tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

53. dakikada İrfan Can Kahveci’nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazında Dzeko’nun bekletmeden vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

59. dakikada sağ taraftan Mert Müldür’ün arka direğe ortasında Dzeko’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

63. dakikada Hadergjonaj’ın pasında sol tarafta topla buluşan Augusto'nun ceza yayının solundan yerden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 2-2

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Krunic’in şutunda kaleci Ertuğrul’un da müdahalesiyle top üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa İrfan Can’ın sağ çaprazdan kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Emin Tuğral

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, İsmail Yüksek (Batshuayi dk. 72), Cengiz Ünder (İrfan Can Kahveci dk. 46), Szymanski, Tadic, Dzeko (Kent dk. 85)

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bonucci, Oosterwolde, Zajc, Muhammet İmre

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Yusuf Özdemir dk. 80), Fatih Aksoy (Furkan Bayır dk. 57), Aliti, Balkovec, Richard Candido, Fer, Oğuz Aydın, Sisto (Janvier dk. 87), Augusto, Carlos Eduardo (Efecan Karaca dk. 86)

Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Novais, Ahmed Hassan, Eren Altıntaş, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Tadic (dk. 49 pen.), Dzeko (dk. 59) (Fenerbahçe), Augusto (dk. 12, 63) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Szymanski, Tadic, Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Carlos Eduardo, Fer, Oğuz Aydın, Augusto, Richard Candido (Alanyaspor)