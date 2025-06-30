AK Parti İnegöl ilçe başkanlığını tarafından düzenlenen toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile AK Parti eski ilçe başkanları Burhan Alıcı, Mustafa Ersan, Adem Demirel ve Bülent Temelli katıldı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş şu ifadeleri kullandı;

"Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız ve önceki dönem ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek, davamızın geçmişten bugüne uzanan güçlü hafızasını ve tecrübesini paylaştık.

Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşaallah.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise sosyal medya hesabından, "AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Sn. Mustafa Durmuş, Belediye Başkanımız Sn. Alper Taban ve önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Alinur Aktaş ile birlikte, önceki dönem İnegöl İlçe Başkanlarımız Sn. Burhan Alıcı, Sn. Bülent Temelli, Sn. Adem Demirel ve Sn. Mustafa Ersan’la bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadesini kullandı.