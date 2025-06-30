Buna göre, 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamına alındığı bildirildi.

Yeni uygulamayla yaklaşık 48 bin kanser hastasının doğrudan fayda sağlayacağı belirtildi. Erdoğan, daha önce bu ilaçlara ulaşmak isteyen hastaların kendi imkanlarıyla ilacı temin edip SGK’ya dava açmak zorunda kaldıklarını, bu durumun hem hastalar hem de kurum açısından maliyetli bir süreç oluşturduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, immünoterapi temelli 5 ilacın geri ödeme listesine eklendiğini aktardı. Bu ilaçların vücudun bağışıklık sistemiyle birlikte çalışarak 25 farklı kanser alt türüne karşı etkili olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle birlikte SGK’nın geri ödeme listesinde yer alan kanser ilacı sayısı 784’e yükselmiş oldu. Yeni adımın kanserle mücadele eden hastalara moral ve destek sağlaması bekleniyor.