İsrail’in işgal ettiği bölgeleri masaya koyabileceği, ancak geri çekilmenin tam barış ve normalleşme karşılığında gerçekleşeceği belirtiliyor. Axios haber sitesine konuşan ABD’li ve İsrailli yetkililer, görüşmelerin amacının normalleşme değil, gerilimi azaltmak ve sınır güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. İsrailli yetkililer, tam barış ve normalleşme teminatı olmadan görüşmelerin sonuçlanmayacağını ifade etti. Görüşmelerde anlamlı ilerleme kaydedilmesinin zaman alacağı belirtildi. İsrail’in hedefi, 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması’nın modernize edilmiş haliyle tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarının belirlenmesi ve Suriye ile aşamalı anlaşmalara varılması olarak gösteriliyor. Ancak Suriye’nin yeni hükümetinin görüşmelere ciddi şekilde katılması için ABD’nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiği ifade edildi. İsrail’in işgal ettiği topraklar, Şeyh Dağı (Hermon) dahil, görüşmelerde temel koz olarak görülüyor ve Tel Aviv yönetiminin bu bölgelerden sadece tam barış ve normalleşme karşılığında çekileceği iddia edildi. ABD’li yetkililer, “çok yumuşak ön görüşmeler” yapıldığını belirtti ve Trump’ın da süreci desteklediğini aktardı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Golan Tepeleri’nde İsrail işgalinin sürmesi şartıyla Suriye ve Lübnan ile normalleşme arzusunda olduklarını açıklamıştı. Başbakan Netanyahu’nun ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüşmesinde, Suriye’nin yeni yönetimiyle müzakerelere başlamak istediğini ve ABD’den arabuluculuk talep ettiğini söylediği iddia edildi. Beyaz Saray ise ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi