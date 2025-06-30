Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz golcüyle anlaşma sağlandı. Abraham’ın salı günü İstanbul’a geleceği ve siyah-beyazlı kulüple 2029’a kadar geçerli dört yıllık bir sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Fabrizio Romano’nun paylaştığı bilgilere göre, Beşiktaş, bu transfer için Roma’ya 15 ila 20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyecek. Abraham ise yılda 5 milyon Euro kazanacak.

Geçtiğimiz sezon Roma’dan Milan’a kiralanan Abraham, İtalyan ekibinde 44 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 10 gol atarken, 7 de asist yaparak sezonu tamamladı.