Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, yerel saatle 19.14’te kaydedilen depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre bölgelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Türkiye genelinde art arda yaşanan depremlere bir yenisi eklenirken, uzmanlar depremlerin sıklaştığına dikkat çekiyor ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlatıyor.