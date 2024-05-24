Trendyol Süper Lig’in son haftasında pazar günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve pas çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.