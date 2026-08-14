Raporda yıl sonu enflasyon tahmini 2 puan artırılarak yüzde 28’e yükseltildi. TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 seviyesinde yer aldı. Her iki tahmin de memur ve emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranına ilişkin önemli ipuçları veriyor.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDI?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıkları temmuz ayında yüzde 17,76 oranında artırılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 13,52 zam yapıldı. Yapılan artışların ardından en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya, en düşük memur maaşı ise 70 bin 224 liraya çıktı.

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamda, yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. Zam hesabında temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon verisi dikkate alınacak.

TÜİK verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 1,78 olarak kaydedildi. Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamı ise 3 Eylül’de açıklanacak. Yılın kalan aylarına ait verilerin belli olmasıyla birlikte ocak zammı da kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE 6 AYLIK ENFLASYON

Merkez Bankası’nın yıl sonu için açıkladığı yüzde 28’lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, 2026’nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 8,7 seviyesinde oluşması bekleniyor.

BU SENARYODA ZAM ORANI NE OLACAK?

Yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,7 olacak. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme ve enflasyon farkının etkisiyle zam oranının yüzde 6,67 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Bu hesaplamaya göre halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 25 bin 601 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı ise yüzde 6,67’lik artışla yaklaşık 74 bin 907 liraya yükselecek.

Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise zam oranları daha yüksek olacak. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 29,43 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarında yüzde 9,92 artış yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 7,87 olarak hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 888 liraya, en düşük memur maaşı ise 75 bin 750 liraya çıkacak.

Kesin zam oranları, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 2027 yılının ocak ayında belli olacak.