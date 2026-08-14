Balıkesirli Eğitimci-Yazar İsmail Sarıçay'ın 16. kitabı 'Üçlü Güçlü Dostlar' raflardaki yerini aldı. Anı, hikâye, masal, biyografi, Roman, şiir ve kültürel alanlarda pek çok esere imza atan eğitimci, yazar ve şair İsmail Sarıçay, Sidas Medya tarafından yayınlanan yeni hikâye kitabı 'Üçlü Güçlü Dostlar' ile yine adından söz ettirecek. 160 sayfadan oluşan kitap raflarda yerini aldı.

Bu kitapta bazen gökyüzünde Güneş, Ay ve Yıldız ile yolculuk yapacaksınız, bazen de bulut, şimşek ve yağmurun heyecanlı dünyasına konuk olacaksınız diyen yazar İsmail Sarıçay: 'Üçlü Güçlü Dostlar; doğayı, insanı, yaşamı, üçlü anlatımlarla tanıtmak amacıyla yazıldı. Dere, Çay ve Irmak'ın coşkulu akışını dinleyeceksiniz. Toprak, Su ve Hava'nın, yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu keşfedeceksiniz. Mertlik, yiğitlik ve kahramanlığın, insanın kalbini güzelleştiren, değerlerin olduğunu öğreneceksiniz. Akıl, Fikir ve Zekâ'nın, insanı geliştirirken, Çalış, Başar ve Kazan'ın, hayat yolunda bizlere nasıl güç verdiğini göreceksiniz. Birlikte çalışmanın, yaşamanın, nasıl büyük başarılara dönüştüğünü, bu hikâyelerle daha iyi anlayacaksınız. Her bir hikâyede, birlikte ve yardımlaşmanın getirdiği o muazzam gücü, doğanın diliyle, anlaşılır bir dille sizlere aktarmayı hedeflendiğini' açıkladı.