Edinilen bilgilere göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan A.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.



Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda adresi belirlenen A.E., düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.