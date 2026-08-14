CHP tarafından “kesin ihraç” istemiyle disipline sevk edilen Yazgan, yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisine yönelik bir tuzak kurulduğunu savunan Yazgan, olay sırasında bilgisi dışında ilaç verildiğini ve başına darbe aldığını ileri sürdü. Yazgan, yaşananların hem kendisini CHP’den uzaklaştırmayı hem de YENİ Parti’ye yönlendirmeyi amaçlayan planlı bir girişim olduğunu öne sürdü.

"Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak, hem de YENİ Parti'ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim."