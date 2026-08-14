

Gemlik ilçesi Kuvayi Milliye Bulvarı'nda ikamet eden epilepsi hastası Ali Rıza Derin (48), dün sabah saatlerinde evinden çıktı. Bir süre sonra Derin’e ulaşılamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgede arama çalışmaları başlattı.



Zeytinlik alanda bulundu

Ekiplerin 36 saatlik yoğun arama kurtarma çalışması sonrasında Ali Rıza Derin, Gemlik ilçesinin Umurbey bölgesinde zeytinlik alanda sağ olarak bulundu. Derin sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA