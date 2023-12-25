Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45’te Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu’nda Galatasaray ile oynayacağı 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktörü İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dar alanda hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı salonda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına 26 Aralık Salı günü yapacağı çalışmayla devam edecek.